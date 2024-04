Arnt Olav Husdal sendte Vikvarvet i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 19 minutter, men Morten Johan Fadum sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 etter 38 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1 til pause.

Ble utvist

Nessegutten tok ledelsen da Erik Iversen satte inn 2-1 noen minutter etter hvilen. Vikvarvets Mikael Uglem forlot banen etter å ha fått sitt andre gule kort da det var spilt en halv time i andre omgang, og Hestø sørget for at resultattavla viste 3-1 åtte minutter senere. Samme mann økte ledelsen for Nessegutten da han satte inn 4-1 etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 4-1.

Nesseguttens Roger Grande Nikolaisen og Mosa Haidari pådro seg gult kort. For Vikvarvet fikk Arnt Olav Husdal gult kort.

Poengjakten fortsetter

Roy Palmar Huse dømte oppgjøret.

I neste runde skal Nessegutten måle krefter med Ekne 22. april, mens Vikvarvet møter Selbu samme dag.