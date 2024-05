Andor Francisco Da Silva Fiksdal ga Langevåg 2 ledelsen tidlig i oppgjøret allerede etter fire minutter. Michael Ulstein Ottosen (Hødd 2 G14) scoret på straffe seks minutter senere. Dennis Johansen sendte Langevåg 2 i føringen igjen etter 13 minutters spill, og Fiksdal scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 sju minutter senere. Etter 22 minutter økte avstanden mellom lagene da Dennis Johansen satte inn 4-1, og samme spiller sikret seg hattrick da han la på til 5-1 sju minutter senere. Vincent Johansson Veddegjerde økte til 6-1 for Langevåg 2 noen minutter før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 6-1 til pause.

Straffemål

Fem minutter ut i andre omgang økte Langevåg 2 ved Pacifique Gisubizo, og samme lags Dennis Johansen satte inn et straffespark like etterpå. Tomas Duarte Pinto Nogarolli Ramos satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 53 minutters spill, og to minutter senere vartet Fiksdal opp med hattrick. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 10-1.

Tok steg på tabellen

Etter mandagens kamp er Langevåg 2 nummer fem på tabellen med seks poeng, mens Hødd 2 er på niendeplass med null poeng.

Amund Ukkelberg var dommer i oppgjøret.

Langevåg 2 prøver seg mot Harøy/HaNo 27. mai, mens Hødd 2 spiller neste kamp mot Hasundgot/Haddal dagen etter.