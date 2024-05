Andreas Endresen ga Jerv ledelsen tidlig i kampen, og Felix Schröter scoret og doblet ledelsen for Jerv etter elleve minutters spill. Etter 39 minutter reduserte Mikal Berg Kvinge til 1-2 for Arendal. Ved pause sto det 1-2.

Ble utvist

Vegard Bergan utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål ni minutter etter sidebytte, og Eivind Helgesen sendte Arendal i føringen et kvarter før full tid. To minutter før slutt fikk Jerv straffe. Peter Wilson scoret fra krittmerket. Jervs Henri Stanic ble sendt av banen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort to minutter senere. Thomas Ness (Arendal) ble sendt i garderoben da han pådro seg sitt andre gule kort etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-3.

Jervs Lars Markmanrud og Lars Bohinen fikk gult kort.

Ble værende på fjerdeplass

Etter kampen har både Arendal og Jerv 13 poeng.

Herman Leiulfsrud Aass var dommer i oppgjøret. 2340 tilskuere hadde tatt turen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Jerv møter Fløy 25. mai, mens Arendal spiller neste kamp mot Sotra dagen etter.