Kvistad sendte Spjelkavik i ledelsen da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, og Adrian Selimovic Volstad doblet ledelsen for Spjelkavik da han satte inn 2-0 etter kun seks minutter. Kvistad la på til 3-0 for Spjelkavik fire minutter senere. Karsten Lennon Vasstrand Hodge reduserte til 1-3 etter elleve minutters spill, og Hareid reduserte til 2-3 ved samme spiller etter 30 minutter. Hodge utlignet for Hareid rett etterpå. Ved pause var stillingen 3-3.

Ekspederte straffe i mål

Spjelkavik tok ledelsen på nytt da Jørgen Vad Johannessen scoret fem minutter etter pause. Hareids Simon Jøsokbakke Bigset scoret fra straffemerket seks minutter før slutt. Kvistad gjorde hattrick ett minutt senere. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-4.

Spjelkavik serieleder

Etter tirsdagens kamp er Spjelkavik på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Hareid ligger på femteplass med tre poeng.

Bengt Kvalsvik var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hareid måle krefter med Hødd 2, mens Spjelkavik møter Volda.