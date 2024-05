Vindbjart tok ledelsen tidlig i oppgjøret ved Ryen-Read, og etter 13 minutter scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 2-0. Tre minutter senere la Fillip Tambini på til 3-0 for Vindbjart, og Vindbjarts Ryen-Read satte inn et straffespark fem minutter før hvilen. Tambini scoret sitt andre mål da han gjorde 5-0 like etterpå. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 5-0.

Dro ifra

Jonathan Borgerud Nordahl økte ledelsen da han satte inn 6-0 etter 56 minutters spill. Oskar Vatne reduserte for Våg etter 69 minutter. Mathias Kåbuland Vigsnes satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter før slutt, og Erlend Vik la på til 8-1 for Vindbjart fire minutter senere. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 8-1.

Harald Johannes Mosvold Christophersen, Vatne og Daniel Alexander Diaz pådro seg gult kort.

Spennende runde i vente

Etter tirsdagens kamp er Vindbjart på tredjeplass på tabellen med 14 poeng, mens Våg er nummer sju med sju poeng.

Nikolai Mork Rogne var dommer.

21. mai er det ny kamp for Vindbjart. Da møter de Mandalskameratene. Våg skal måle krefter med Mandalskameratene 28. mai.