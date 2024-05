Iver Husø Johansen sendte Hødd 2 i ledelsen etter elleve minutter, men Eirik Holm Olsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Ola Vestreng sendte Bjørkelangen i føringen to minutter før pause. Ingen av lagene rakk å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 2-1.

Økte ledelsen

Jørgen Kolstad scoret for Bjørkelangen og sørget for at stillingen var 3-1 etter 90 minutters spill. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-1.

Bjørkelangens Jon Emil Holm Olsen, Even Vestreng og Marius Lunder Jensen pådro seg gult kort. For Hødd 2 fikk Erling Warholm Myrene gult kort.

Kjempet seg opp til sjuendeplass

Etter lørdagens kamp er Bjørkelangen på sjuendeplass på tabellen med åtte poeng, mens Hødd 2 er nummer tolv med fire poeng.

Kim Tomas Laivindil Klevengen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Bjørkelangen måle krefter med FuVo, mens Hødd 2 møter Aalesund 2.