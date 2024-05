Sagmo ga Snåsa en tidlig ledelse i kampen med sitt mål etter kun fem minutter. Nils Bergsmo-Trondsen var uheldig og scoret selvmål for Snåsa like etterpå. Sparbu 2/Byafossen 2 tok ledelsen ved Halvor Blakstad Folgerø etter tolv minutters spill, men Sagmo utlignet for Snåsa etter 24 minutter. Fem minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Lagene gikk til pause på stillingen 2-3.

Bortelaget dro ifra

Noen minutter ut i andre omgang scoret Snåsa-angriperen sitt fjerde mål da han gjorde 4-2. Sander Kalvik Stavrum reduserte til 3-4 to minutter etter hvilen. Sagmo scoret sitt femte mål da han gjorde 5-3 etter 65 minutters spill. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-5.

Fortsatt på sjetteplass

Etter onsdagens kamp ligger Sparbu 2/Byafossen 2 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Snåsa er på sjetteplass med fire poeng.

Sinan Tural dømte oppgjøret.

I neste runde skal Sparbu 2/Byafossen 2 møte Nessegutten 2/Skogn 2, mens Snåsa møter Vuku/Stiklestad.