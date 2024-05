Neset/Aasguten tok ledelsen tidlig etter scoring ved Angel Nicolai Reitan. Stjørdals-Blink 2s Håkon Power Nishimwe satte inn et straffespark etter et kvarter, og Stjørdals-Blink 2 tok ledelsen da Olav Skjelstad scoret fire minutter senere. Reitan sørget for balanse i Neset/Aasguten-regnskapet da han satte inn 2-2 etter 29 minutter, og Thomas Stinussen Vik sørget for at Neset/Aasguten tok ledelsen igjen med sin scoring like etterpå. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-2.

Bortelaget hentet inn ledelsen og sikret poeng

Etter 53 minutters spill utlignet Nishimwe for Stjørdals-Blink 2, og Stjørdals-Blink 2 tok føringen på nytt da Olav Leirfall Hammer satte inn 4-3 tre minutter senere. Etter 60 minutter fullførte Nishimwe sitt hattrick. Reitan sikret seg hattrick da han la på til 4-5 åtte minutter før slutt, og åtte minutter senere scoret Samuel David Kubik for Neset/Aasguten. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 5-5.

Abdikarim Hussein Queylow fikk gult kort.

Ble værende på åttendeplass

Etter onsdagens kamp er Neset/Aasguten nummer ni på tabellen med fire poeng, mens Stjørdals-Blink 2 er på åttendeplass med fem poeng.

Tormod Daling dømte kampen.

21. mai er det ny kamp for Neset/Aasguten. Da møter de Remyra. Stjørdals-Blink 2 skal måle krefter med Freidig 2 samme dag.