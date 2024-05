Solid tok en tidlig ledelse ved Leanda Litlabø Eikenes, men Luna Sandvik Tønnesen sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 etter 18 minutters spill. Solid tok ledelsen på nytt ved en av lagets spillere fire minutter senere, og Aurelia Kari Gjerde satte inn 3-1 etter 24 minutter. Solid rykket ytterligere ifra da samme spiller økte ledelsen rett etterpå, og Solid-spilleren sikret seg hattrick da hun la på til 5-1 fire minutter før pause. Fire minutter senere scoret Aurelia Kari Gjerde sitt fjerde mål da hun gjorde 6-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 6-1.

Solid var suverene i andre omgang

Etter 47 minutters spill la en spiller på til 7-1 for Solid, og Aurelia Kari Gjerde satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for hjemmelaget. En av lagets spillere økte ledelsen da hun satte inn 9-1 tre minutter før slutt. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 9-1.

Solid leder serien

Etter mandagens kamp ligger Solid på førsteplass på tabellen med 18 poeng, mens Stegaberg er på åttendeplass med tre poeng.

Mehmet Orhan Guner var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Stegaberg måle krefter med Skudenes, mens Solid møter Sveio.