Simon Eid Bjørset ga Buvik ledelsen tidlig i kampen etter bare seks minutters spill, og Sindre Langørgen scoret og doblet ledelsen for Buvik. Kevin Karlsen (Tiller 3) scoret fra ellevemeteren sju minutter senere. Fredrik Schevig sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2, og resultatet sto seg til hvilen. Etter halvspilt kamp sto det 2-2.

Delte poengene

Steinar Romfo Fiske sendte Buvik foran igjen da han satte inn 3-2 åtte minutter etter pause, men Jonas Krogstad Aune utlignet da han satte inn 3-3. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 3-3.

Buviks Thomas Solum Lystad, Jarl Oskar Mykkelgård, Morten Aftreth og Sander Mosti Hildrum pådro seg gult kort. For Tiller 3 fikk Fredrik Schevig og Mathias Rustad Faanes gult kort.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Buvik på ellevteplass på tabellen med to poeng, mens Tiller 3 er på sjetteplass med seks poeng.

Alanas Mackevic var kampleder.

Buvik spiller mot Tolga-Vingelen 20. mai, mens Tiller 3 spiller neste kamp mot Utleira to dager senere.