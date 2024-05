Rindal 2 tok ledelsen tidlig i kampen ved Steinar Gjeldnes, og Sander Landsem Kattem doblet ledelsen for Rindal 2 da han satte inn 2-0 to minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-2.

Bortelaget hentet inn ledelsen

23-åringen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-0 etter 58 minutter. Hitra 2 reduserte til 1-3 ved Ruben Heggen Vollan ni minutter senere, og ni minutter før slutt ble avstanden mellom lagene redusert da Erik Jørgensen reduserte til 2-3. Ni minutter senere scoret Vollan for Hitra 2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-3.

Tok steg på tabellen

Etter torsdagens kamp er Hitra 2 på tredjeplass på tabellen med sju poeng, mens Rindal 2 ligger på fjerdeplass med sju poeng.

Marvin Bekken dømte oppgjøret.

13. mai er det ny kamp for Rindal 2. Da møter de Orkanger 2. Hitra 2 skal måle krefter med Skaun 14. mai.