Minde 2 fikk en drømmeåpning på kampen da Tervin Tinashe Chigwida sendte laget sitt i føringen etter bare ni minutter, og Minde 2 doblet ledelsen da August Kristoffer Mortensen Vassdal satte inn 2-0 to minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Sund 2 snudde kampen

Sund 2 scoret etter 58 minutters spill, og en av lagets spillere sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 fem minutter senere. Sund 2 tok ledelsen ved David Aspevik Heggøy da det var spilt en halv time i andre omgang. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-2.

Sund 2 klatrer til femteplass

Etter torsdagens kamp er Sund 2 på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Minde 2 ligger på niendeplass med null poeng.

Kim Eirik Aase var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Minde 2 måle krefter med Fyllingsdalen 3, mens Sund 2 møter Fyllingsdalen 3.