Fem minutter før sidebytte tok Skaun 2/Buvik 2 ledelsen ved Maren Estenstad Riaunet. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-0.

Målshow etter pause

Tre minutter etter hvilen doblet Sara Grønning ledelsen til Skaun 2/Buvik 2, og Hansen la på til 3-0 for Skaun 2/Buvik 2 fem minutter senere. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-0 etter et kvarter av andre omgang, og Skaun 2/Buvik 2 rykket ytterligere ifra da Synne Eline Skånø Willmann økte ledelsen like etterpå. Åtte minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Ylva Louise Skånø Willmann satte inn 6-0 for Skaun 2/Buvik 2. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 6-0.

Nye poeng skal deles ut

Øyvind Fredriksli Dalen var dagens dommer.

12. april er det ny kamp for Skaun 2/Buvik 2. Da møter de KIL/Hemne. Ranheim 2 skal måle krefter med Utleira 2 24. april.