Pors 2 fikk et forsprang da Emil Båld Westby satte inn 1-0 tre minutter før hvilen, men Haug sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 ett minutt senere. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Notodden 2 sikret seieren

Etter 66 minutters spill scoret Notodden 2-angriperen sitt andre mål da han gjorde 2-1. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 2-1.

Nye poeng skal deles ut

Ridha Ben Mohamed Hnana dømte oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Notodden 2 måle krefter med Tollnes, mens Pors 2 møter Odd 3.