Langevåg 2 fikk en drømmestart på kampen da Marcus Fagerhol Mattland sendte laget sitt i ledelsen allerede etter åtte minutter, og to minutter senere doblet Langevåg 2 ved Amund Volle Åkre. Samme spiller økte ledelsen for Langevåg 2 da han satte inn 3-0 etter elleve minutters spill. Hareid 2 reduserte til 1-3 ved Wiktor Jaszewski seks minutter senere. Langevåg 2 rykket ytterligere ifra da Cedric Gabriel Langva Bruvoll økte ledelsen etter 18 minutter, og rett etterpå scoret Langevåg 2-spilleren sitt andre mål da han gjorde 5-1. Etter 22 minutters spill vartet samme spiller opp med hattrick, og åtte minutter senere scoret Mattland igjen da han gjorde 7-1. Etter 32 minutter var hattricket et faktum for samme spiller, og Benjamin Volle satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-1 for Langevåg 2 like etterpå. Langevåg 2 økte ledelsen da Mads Midtbø satte ballen i nettet to minutter før pause. Dermed var stillingen 10-1, og resultatet sto seg til hvilen. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 10-1.

Målshow etter pause

Da det var spilt et kvarter av andre omgang, økte avstanden mellom lagene da Bruvoll satte inn 11-1, og Peter Wiken Sunde la på til 12-1 for samme lag etter 68 minutters spill. Mattland scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 13-1 tre minutter senere, og Matheo Edvardsen Kjemphol satte ballen i nettet og økte ledelsen åtte minutter før slutt. Odin Wold Fjørtoft økte til 15-1 for samme lag fire minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 15-1.

Poengjakten fortsetter

Bengt Kvalsvik var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Hareid 2 måle krefter med Ørsta/Hovdebygda 2, mens Langevåg 2 møter Blindheim 3.