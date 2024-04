Nore Neset/Os 2 fikk et forsprang da Enrika Sederevice satte inn 1-0 bare noen minutter ut i første omgang, og Nore Neset/Os 2-angriperen fikk nettsus og doblet ledelsen etter et kvarters spill. Kårtveit økte ledelsen da hun satte inn 3-0 like etterpå. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-3.

Nore Neset / Os 2 økte ledelsen

To minutter etter sidebytte økte avstanden mellom lagene da Nore Neset/Os 2-angriperen satte inn 4-0, og samme spiller fikk sitt hattrick etter 59 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 0-5.

Nye poeng skal deles ut

Steek Ranjit Emilianus var kampleder.

I neste runde skal Fyllingsdalen 3 måle krefter med Lyngbø/Frøya 17. april. Nore Neset/Os 2 møter Fana/Sædalen 2 20. april.