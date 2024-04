Meldal tok ledelsen da Kristoffer Resell scoret etter et kvarters spill, men Noah Mortensen Nilsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 ni minutter senere. Fredrik Gjærde Illøkken sendte Tiller foran da han satte inn 2-1 fem minutter før pause, men Daniel Grytbakk utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål rett etterpå. Lagene gikk av banen på stillingen 2-2 etter første omgang.

Ingen flere mål

Publikum fikk ingen mål å glede seg over i andre omgang. Dermed endte kampen mellom Meldal og Tiller 2-2.

Spennende runde i vente

Borge Indergård var kampleder.

I neste runde skal Meldal måle krefter med Ranheim 2 25. april. Tiller møter Hitra 26. april.