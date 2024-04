Hødd tok føringen da Martin Elveseter satte inn 1-0 etter 21 minutters spill. Ni minutter senere ble vondt til verre for Volda, da Torbjørn Kallevåg doblet ledelsen for Hødd. Daniel Brandal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Hødd. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Dro ifra

Etter 57 minutter reduserte Robert Mathias Dahlberg til 1-3 for Volda. Etter 73 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Robin Hjelmeseth satte inn 4-1, og Hødd økte ledelsen da Halvard Kvamme Urnes satte ballen i nettet like etterpå. Dermed var stillingen 5-1. Innbytter Fredrik Gjerde økte ledelsen da han satte inn 6-1 i siste minutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-6.

Voldas Ole Kristian Høydal, Arild Hagen Bakke, Tobias Evebø, Kenneth-André Hole og Rasmus Aarflot fikk gult kort. For Hødd fikk Elias Myrlid og Martin Elveseter gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Daniel Refsnes var dommer i oppgjøret.