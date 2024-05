Dennis Tangen sendte Nessegutten/Skogn i føringen etter tolv minutters spill, men Neset/Aasguten utlignet til 1-1 da Petter Buvik Stokkan satte ballen i mål fire minutter senere. Ved pause var stillingen 1-1.

Målbonanza etter pausen

Fem minutter ut i andre omgang scoret Tangen igjen da han gjorde 2-1, men Andreas Aune-Kristoffersen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 57 minutter. Ørjan Skarsbakk Dalheim ga Nessegutten/Skogn ledelsen på nytt rett etterpå, og samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 etter 62 minutters spill. Tre minutter senere fullførte Nessegutten/Skogn-angriperen sitt hattrick. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-2.

Jonas Nordbach Høyslo pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter torsdagens kamp er Nessegutten/Skogn på andreplass på tabellen med ti poeng, mens Neset/Aasguten ligger på åttendeplass med fire poeng.

Arne Andreas Valstad var dagens dommer.

I neste runde skal Nessegutten/Skogn møte Inderøy, mens Neset/Aasguten møter Sparbu/Byafossen.