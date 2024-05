Søgne 2 tok en tidlig ledelse etter scoring ved Anton Nygård, men Patrick Sandvik Tallaksen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-1.

Var suverene i andre omgang

Imås 2/Jerv 4 tok ledelsen da Aleksander Almedal Grændsen satte inn 2-1 fem minutter etter hvilen, og William Haugholmen Esketveit satte ballen i mål ti minutter senere. Tallaksen økte ledelsen for Imås 2/Jerv 4 da han satte inn 4-1 etter 68 minutter, og Grændsen la på til 5-1 for Imås 2/Jerv 4 sju minutter senere. Den endelige stillingen i kampen ble 5-1.

Nye poeng skal deles ut

Før møtet med Imås 2/Jerv 4 G16 hadde Søgne 2 vunnet tre kamper på rad.

Kjell Ivar Lundvall var dommer i oppgjøret.

Søgne 2 spiller neste kamp mot Vindbjart 2 21. mai, mens Imås 2/Jerv 4 prøver seg mot Søgne 2 tre dager senere.