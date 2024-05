Sula fikk en pangåpning på kampen da Pedersen sendte laget sitt i ledelsen allerede etter ni minutters spill, og Jonas Karlsbakk fikk nettsus og doblet ledelsen for Sula et kvarter før sidebytte. Marius Bendik Hasfjord Brækkan satte ballen i nettet og økte ledelsen to minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 3-0.

Dro ifra

Pedersen økte ledelsen for Sula da han satte inn 4-0 etter 65 minutter, og samme spiller sikret seg hattrick da han ordnet 5-0 like etterpå. Etter 73 minutters spill ble avstanden mellom lagene redusert da Kristian Løvold Walderhaug reduserte til 1-5. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-1.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter onsdagens kamp er Sula på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Vigra er nummer seks med tre poeng.

Ian William Elkington dømte kampen.

I neste runde skal Sula måle krefter med Ellingsøy 15. mai. Vigra møter Ellingsøy 22. mai.