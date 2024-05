Alina Leirvik sendte Guard/Aksla 2 i føringen etter 20 minutters spill, men Ida Øverås Bjørdal sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 åtte minutter senere. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-1.

Delte poengene

Sigrid Lovise Gjerde sendte Stranda foran da hun satte inn 2-1 noen minutter ut i andreomgangen, men Matilde Bjerknes Valdal sørget for balanse i Guard/Aksla 2-regnskapet da hun satte inn 2-2 et kvarter før full tid. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-2.

Klatret på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Guard/Aksla 2 på femteplass på tabellen med fem poeng, mens Stranda er nummer tre med sju poeng.

Ian William Elkington var dommer i kampen.

Stranda bryner seg på Ørskog/Stordal/Skodje 20. mai, mens Guard/Aksla 2 spiller neste kamp mot Valder/Ellingsøy/Vigra 27. mai.