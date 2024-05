Live Louvise Sarheim ga Trygg/Lade/Trond ledelsen etter 14 minutter, og Elise Marie Bekken fikk nettsus og doblet ledelsen for Trygg/Lade/Trond tre minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2 etter første omgang.

Bortelaget hentet inn ledelsen

Noen minutter etter sidebytte reduserte Byåsen ved Elise Harlaug Refseth, og samme spiller sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-2.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Byåsen på sjetteplass på tabellen med ti poeng, mens Trygg/Lade/Trond ligger på niendeplass med åtte poeng.

Elias Asrih var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Byåsen møter Malvik/Hommelvik 25. mai, mens Trygg/Lade/Trond spiller neste kamp mot Flatås.