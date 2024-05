Øystese/Norheimsund tok ledelsen da S. Kaale scoret etter 15 minutter. Ni minutter senere ble vondt til verre for Arna-Bjørnar, da Lars Stevnebø Kaale doblet ledelsen for Øystese/Norheimsund. Øystese/Norheimsund rykket ytterligere ifra da Samuel Skåre økte ledelsen etter 34 minutters spill, og Kasper Snilstveit Lundervik økte ledelsen for Øystese/Norheimsund da han satte inn 4-0 ti minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 4-0 til pause.

Øystese / Norheimsund pådro seg utvisning

Ti minutter ut i andre omgang økte avstanden mellom lagene da S. Kaale satte inn 5-0. Fem minutter senere ble en av Øystese/Norheimsunds spillere sendt i dusjen etter å ha pådratt seg sitt andre gule kort, og Magnus Mjelde gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-5 etter 65 minutter. Vertene økte til 6-1 sju minutter senere, og Aragon Birkeland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for hjemmelaget. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 7-1.

Ulrik Vincent Hagen-Wottoon og Edvard Koksvik Djursvoll fikk se det gule kortet.

Klatret på tabellen

Øystese/Norheimsund tok sin første seier i årets sesong.

Etter søndagens kamp ligger Øystese/Norheimsund på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens Arna-Bjørnar er på niendeplass med null poeng.

Steek Ranjit Emilianus dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Øystese/Norheimsund spiller mot Vestsiden-Askøy 2 14. mai, mens Arna-Bjørnar spiller neste kamp mot Smørås 28. mai.