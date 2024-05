Brage Aune sendte Ranheim 2 i føringen da han satte inn 1-0 etter 13 minutters spill, men Leon Rene Hansen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Stillingen sto seg til hvilen. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-1.

Like mange mål

Kolstad tok ledelsen ved Edvard Skogset Haagensen etter 58 minutter, men Felix Brattbakk utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål etter 73 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 2-2.

Kolstads Ulrik Berg Kristensen, Thomas Johansen Vatle, Fredrik Harbak, Ingebrigt Onshuus Brænden og Leon Rene Hansen fikk se det gule kortet. For Ranheim 2 fikk Lucas Kolstad og Sigurd Prestmo gult kort.

Ranheim 2 topper tabellen

Det satte en stopper for Ranheim 2s seiersrekke på fire kamper.

Etter mandagens kamp er Kolstad på fjerdeplass på tabellen med ti poeng, mens Ranheim 2 ligger på førsteplass med 13 poeng.

Daniel Nord Warholm var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Kolstad måle krefter med Heimdal, mens Ranheim 2 møter Tiller 2.