Hegra tok ledelsen tidlig i oppgjøret etter scoring ved Ludvik Opheim Hammer, men etter elleve minutter scoret Nishimwe for Stjørdals-Blink 2. bortelaget tok føringen da Erik Schjølberg Olsen satte inn 2-1 etter 33 minutters spill, men Hegra utlignet til 2-2 da L. Hammer satte ballen i mål fem minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 2-2.

Delte poengene

Magnus Svendgård Krogstadholm sendte Hegra foran igjen da han satte inn 3-2 etter 57 minutter, men minuttet før full tid utlignet Nishimwe for Stjørdals-Blink 2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-3.

Hegra topper serien

Etter tirsdagens kamp ligger Hegra på førsteplass på tabellen med sju poeng, mens Stjørdals-Blink 2 er på åttendeplass med ett poeng.

Samer Mohamad Ali Saad dømte oppgjøret.

I neste runde skal Hegra måle krefter med Remyra 7. mai, mens Stjørdals-Blink 2 møter Fram samme dag.