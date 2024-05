Tord Harald Skår sendte Austevoll foran da han satte inn 1-0 etter kun to minutters spill, men Vetle Vikene Waldenstrøm sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 19 minutter. NHHI-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 2-1 fire minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Bortelaget hentet inn ledelsen og sikret poeng

Waldenstrøm fikk sitt hattrick etter et kvarter av andreomgangen. Da det var spilt en halv time i andre omgang, reduserte Austevoll ved Tomas Helleseth Vassnes, og Aleksander Lauvik Ramsay utlignet fire minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-3.

Austevolls Tomas Helleseth Vassnes og Steffen Skår pådro seg gult kort. For NHHI fikk Sander Sævig Eriksen og Axel Vikne Wannerstedt gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Etter fredagens kamp er Austevoll på åttendeplass på tabellen med fire poeng, mens NHHI ligger på sjuendeplass med åtte poeng.

Victoria Lervik var kampleder.

I neste runde skal Austevoll måle krefter med Nordhordland 10. mai. NHHI møter Bergen Nord 11. mai.