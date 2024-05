Lyngstuva tok en tidlig ledelse etter scoring av Jacob Myrvoll Karlsen, men Karstein Larsen sørget for balanse i Laksvatn-regnskapet da han satte inn 1-1 etter 21 minutter. Bortelaget tok ledelsen ved Henrik Strømstad seks minutter senere, men Ørjan Sigvaldsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 etter 33 minutters spill. Bård André Olsen sendte gjestene i føringen igjen ni minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 2-0.

Dommeren pekte på straffemerket

Ti minutter ut i andreomgangen fikk Laksvatn straffespark, og Sturla Johan Almaag satte inn 4-2-målet. Minuttet før full tid reduserte Lyngstuva da Johannes Robertsen satte inn 3-4-målet. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-4.

Lyngstuvas Jacob Myrvoll Karlsen og Tom Kristoffer Pedersen pådro seg gult kort. For Laksvatn fikk Sturla Johan Almaag, Karstein Larsen og Bård André Olsen gult kort.

Poengjakten fortsetter

Johnny Olsen var dommer i kampen.

I neste runde skal Lyngstuva måle krefter med Indre Kåfjord 9. mai. Laksvatn møter Tromsdalen 3 11. mai.