Sund 2 tok føringen da Thomas Nekkøy satte inn 1-0 etter 28 minutter. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-1.

Direkte rødt kort til Sund 2

Åtte minutter etter hvilen utlignet Tobias Eikemo Landøy for Askøy 2, og Elias Kvellestad Jåvold sendte Askøy 2 i ledelsen da han satte inn 2-1 etter 62 minutters spill. Sund 2s Thomas Nekkøy ble vist det røde kortet åtte minutter senere, og Lucas André Mathisen sørget for at resultattavla viste 3-1 seks minutter på overtid. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-1.

Michael Nesse Ougendal fikk gult kort.

Mye å se fram til neste runde

Etter onsdagens kamp ligger Askøy 2 på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Sund 2 er på sjetteplass med tre poeng.

Brage Valhovd Kalsund var dommer i kampen.

9. mai skal Askøy 2 møte Fyllingsdalen 3, mens Sund 2 møter Minde 2.