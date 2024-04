Kasper Svae sendte Nardo 2 foran da han satte inn 1-0 etter 23 minutter, men Kvik 2 utlignet til 1-1 da Ole Marcus Mikkelsen Sokki satte ballen i mål fire minutter senere. Morten Austheim Krokstad sendte Kvik 2 i føringen etter 35 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Sikret poengdeling

Kvik 2-angriperen scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 ni minutter før slutt. Joakim Blengsli reduserte til 2-3 fem minutter senere, og Mats Slyngstad Wiggen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 3-3 etter 90 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-3.

Morten Austheim Krokstad (Kvik 2) og Leonard Fossen Digre (Nardo 2) fikk begge gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter søndagens kamp er Kvik 2 på femteplass på tabellen med fem poeng, mens Nardo 2 ligger på andreplass med sju poeng.

Dominik Leon Ucher var dommer i kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Kvik 2 måle krefter med Rennebu, mens Nardo 2 møter Charlottenlund.