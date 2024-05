Maren Endal sendte Singsås 2/Sokna 2/Støren 2 tidlig i føringen, og Singsås 2/Sokna 2/Støren 2 doblet ledelsen da Bella Sofie Killingberg satte inn 2-0. Hessdalen reduserte til 1-2 ved Mia Camilla Vik Vårhus allerede etter åtte minutter. Therese Berg sørget for jubel da hun satte inn 3-1 fire minutter senere. Vårhus scoret igjen da hun gjorde 2-3 etter 17 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 2-3 til pause.

Målbonanaza etter hvilen

Singsås 2/Sokna 2/Støren 2-spiller Runa Henriette Johansen satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 4-2, og samme spiller la på til 5-2 for gjestene etter 52 minutter. Emma Skogås reduserte til 3-5 for Hessdalen like etterpå. Etter 65 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Tuva Vagnild satte inn 6-3. Ett minutt senere ble avstanden mellom lagene mindre da Malene Bakås reduserte til 4-6. Tuva Vagnild satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-4 for Singsås 2/Sokna 2/Støren 2 to minutter før slutt. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 4-7.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter onsdagens kamp er Hessdalen nummer fem på tabellen med null poeng, mens Singsås 2/Sokna 2/Støren 2 er på tredjeplass med tre poeng.

Oskar Sletten dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Singsås 2/Sokna 2/Støren 2 spiller neste kamp mot Ålen/Haltdalen 8. mai, mens Hessdalen prøver seg mot Byåsen 2 12. mai.