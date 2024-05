Vinne tok ledelsen da Robert Myrvang Gates scoret etter 13 minutter, men Levangerstudentene utlignet til 1-1 da Larsen satte ballen i mål fem minutter før sidebytte. Fem minutter senere tok Levangerstudentene ledelsen ved samme spiller. Lagene gikk av banen på stillingen 2-1.

Publikum fikk mye å juble for

Julian Jørstad Hoseth sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 ett minutt etter hvilen. Levangerstudentene tok ledelsen igjen da Sindre Hernes Henden satte inn 3-2 like etterpå, og Larsen sikret seg hattrick da han la på til 4-2 noen minutter ut i andreomgangen. Åtte minutter etter pause reduserte Iver Grande Gudding til 3-4 for Vinne. Rune Asphaug scoret for Levangerstudentene etter 64 minutters spill, slik at resultattavla viste 5-3. Ni minutter senere ble avstanden mellom lagene mindre da Gudding reduserte til 4-5. Asphaug scoret igjen da han gjorde 6-4 seks minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 6-4.

Levangerstudentenes Rune Asphaug pådro seg gult kort. For Vinne fikk Iver Grande Gudding, Trym-Aleksander Kolstad, Julian Jørstad Hoseth og Robert Myrvang Gates gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter fredagens kamp er Levangerstudentene på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Vinne ligger på niendeplass med fire poeng.

Oddgeir Aakvik var dagens dommer.

7. mai er det ny kamp for Levangerstudentene. Da møter de Bangsund. Vinne skal måle krefter med Fram Skatval 20. mai.