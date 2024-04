Christian Berberg Stavnem sendte Odd i ledelsen fem minutter før hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Zakaria Rasouli sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 etter 55 minutter. Odd tok ledelsen 2-1 sju minutter senere, men Kasper Rønningen Heiberg utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål to minutter før slutt. Notodden tok ledelsen da Fabian Grave-Bjerklund scoret to minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-2.

Notoddens Jan Olav Weiseth Bakken, Heiberg, Olav Bakka Tvervik og Didrik Walle Haugen pådro seg gult kort. For Odd fikk Ådne Nikolaisen, Stavnem og Eirik Dahl Krugerud gult kort.

Notodden leder serien

Etter torsdagens kamp er Notodden på topp i serien på tabellen med seks poeng, mens Odd er på åttendeplass med null poeng.

Geir Tollefsen var kampleder.

1. mai er det ny kamp for Notodden. Da møter de Kragerø. Odd skal måle krefter med Skarphedin 3. mai.