Sigurd Holst Omland sendte Holvika i ledelsen da han satte inn 1-0 etter tolv minutter, og Mads Tveitereid doblet ledelsen for Holvika da han satte inn 2-0 åtte minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Økte ledelsen

Froland 2 reduserte til 1-2 etter 65 minutters spill. Jacob Matheussen sørget for at resultattavla viste 3-1 sju minutter før slutt, og ett minutt før slutt la Gabrielius Adamonis på til 4-1. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-4.

Holvikas Mads Tveitereid fikk se det gule kortet.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter kampen har både Froland 2 og Holvika tre poeng.

Atle Pedersen var kampleder.

I neste runde skal Holvika måle krefter med Strømmen/Glimt 1. mai. Froland 2 møter Sørfjell 2. mai.