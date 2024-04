Cimran Nur Musse Isse sendte Skotfoss i føringen etter 20 minutter, men Marcus Rønning utlignet da han satte inn 1-1. Stillingen sto seg til pause. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-1.

Direkte rødt kort til Gransherad

Gransherads Lars Brukås ble vist det røde kortet fire minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 1-1.

Skotfoss' Alexander Tång, Christer Lertrø og Birk Øigarden fikk gult kort.

Klatret til femteplass

For Gransherad ble det poengdeling for andre gang på to forsøk.

Etter torsdagens kamp er Skotfoss nummer åtte på tabellen med ett poeng, mens Gransherad er på femteplass med to poeng.

Bishar Aden Abdullahi var dagens dommer.

2. mai er det ny kamp for Gransherad. Da møter de Sauherad. Skotfoss skal måle krefter med Storm 3 3. mai.