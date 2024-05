Allerede etter to minutters spill tok Nessegutten/Skogn ledelsen ved Ludvig Saugestad-Aasheim, og to minutter senere doblet Nessegutten/Skogn ved Albert Aune Rehn. Etter 18 minutter økte Nessegutten/Skogn ved Levi Maalø Skilbrigt. Etter halvspilt kamp sto det 3-0.

Dominerte etter pause

Fem minutter ut i andre omgang reduserte Hegra/Tangmoen da en av lagets spillere satte inn 1-3-målet. Dennis Tangen økte til 4-1 for Nessegutten/Skogn åtte minutter senere, og Nessegutten/Skogn økte ledelsen da Ørjan Skarsbakk Dalheim satte ballen i nettet da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Dermed var stillingen 5-1. Albert Aune Rehn scoret sitt andre mål da han gjorde 6-1 rett etterpå, og Ørjan Skarsbakk Dalheim scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-1 et kvarter før slutt. To minutter senere scoret Ludvig Saugestad-Aasheim igjen da han gjorde 8-1, og Ørjan Skarsbakk Dalheim sikret seg hattrick da han la på til 9-1 etter 58 minutters spill. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 10-1, og fire minutter før slutt la Levi Maalø Skilbrigt på til 11-1 for vertene. I samme minutt vartet Albert Aune Rehn opp med hattrick, og to minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Kristian Fjelldal satte inn 13-1 for hjemmelaget. Nessegutten/Skogn rykket ytterligere ifra da Albert Aune Rehn økte ledelsen rett etterpå. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 14-1.

Brage Jørgensen Nielsen pådro seg gult kort.

Ble værende på tredjeplass

Etter torsdagens kamp er Nessegutten/Skogn på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Hegra/Tangmoen ligger på tiendeplass med null poeng.

Arne Andreas Valstad var dagens dommer.

9. mai skal Nessegutten/Skogn møte Lånke/Fram, mens Hegra/Tangmoen møter Sparbu/Byafossen.