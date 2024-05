Bare noen minutter ut i første omgang tok Odda ledelsen ved Murad Ahmad, men etter tolv minutter utlignet Prince Jason Obinna Asare-Chike for Valestrand Hjellvik. Mats Guttormsen ga Odda ledelsen igjen etter 25 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Odda pådro seg utvisning

Mohammad Jaddou utlignet da han satte inn 2-2, og samme spiller sendte Valestrand Hjellvik i ledelsen etter 60 minutter. Andreas Eggestøl Børve sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 fem minutter senere. Valestrand Hjellvik tok ledelsen på nytt da Prince Jason Obinna Asare-Chike satte inn 4-3 etter 65 minutters spill. Oddas Vegard Solheim Eide ble sendt av banen etter å ha fått sitt andre gule kort fem minutter senere. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-3.

Prince Jason Obinna Asare-Chike fikk gult kort.

Valestrand Hjellvik klatrer til femteplass

Etter lørdagens kamp er Valestrand Hjellvik nummer fem på tabellen med fire poeng, mens Odda er på niendeplass med null poeng.

Kanagaratnam Nagendran var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Valestrand Hjellvik måle krefter med Voss, mens Odda møter Samnanger.