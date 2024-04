Sara Bergin-Aasheim sendte Egge/Sørlia i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter kun to minutters spill, og Egge/Sørlias Lina Thorsen Aalberg scoret på straffe to minutter senere. Allerede etter seks minutter økte avstanden mellom lagene da Julie Ranum Klykken satte inn 3-0, og Egge/Sørlia-spilleren scoret sitt andre mål da hun gjorde 4-0 fire minutter senere. Etter 27 minutters spill reduserte Bangsund ved Ingrid Flak. Anna Opheim Bardal økte ledelsen da hun satte inn 5-1 fire minutter senere. Ved pause var stillingen 5-1.

Dominerte etter pause

Noen minutter etter pause økte avstanden mellom lagene da Nesjø satte inn 6-1 for Egge/Sørlia, og samme spiller scoret igjen da hun gjorde 7-1 seks minutter etter sidebytte. Like etterpå økte Egge/Sørlia ved Nathalie Montejo Skei Fossli, og ti minutter ut i andre omgang var hattricket et faktum for Nesjø. Da det var spilt en halv time i andreomgangen, scoret Aalberg igjen da hun gjorde 10-1, og Bergin-Aasheim scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 11-1 seks minutter senere. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 11-1.

Nye poeng skal deles ut

Rohan Kavaleri dømte oppgjøret.

I neste runde skal Egge/Sørlia møte Overhalla, mens Bangsund møter Kolvereid.