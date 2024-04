Steinkjer / Sørlia sikret poeng

Sofia Halås Sjaastad ordnet uavgjort for Steinkjer/Sørlia med en sen utligning i 2-2-kampen mot Malvik/Hommelvik i J14 1. divisjon, Vår. For Steinkjer/Sørlia ble det uavgjort for andre gang på to forsøk.