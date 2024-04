Khalil Abouzari sendte Aksla i ledelsen da han satte inn 1-0 etter elleve minutters spill, og Aksla doblet ledelsen da E. Dragoti satte inn 2-0. E. Dragoti scoret sitt andre mål da han gjorde 3-0 ti minutter senere, og et kvarter før pause vartet E. Dragoti opp med hattrick. Knut Erik Myklebust reduserte for Ørsta noen minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-4 til pause.

Straffescoring

Noen minutter ut i andre omgang reduserte Ørsta da Mats Johannessen Øvrebotten satte inn 2-4-målet, og Evan Dyrhol Aambø (Ørsta) scoret fra ellevemeteren da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Aksla gjorde 5-3 etter 77 minutter, og E. Dragoti økte til 6-3 minuttet før full tid. Markus Bolli Austrheim reduserte til 4-6 for Ørsta rett etterpå. Etter 90 minutters spill var Aksla uheldig og satte ballen i eget mål. I samme minutt scoret Aksla. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 5-7.

Ørstas Evan Dyrhol Aambø, Jørgen Nygård Winjevoll, Markus Bolli Austrheim, Knut Erik Myklebust, Sondre Bolli Austrheim og Mats Johannessen Øvrebotten fikk se det gule kortet. For Aksla fikk Alexander Volle, Daniel Slotsvik, Amund Rolland Roth, Sivert Ose Bjørneset og Ronald Dragoti gult kort.

Klatret på tabellen

Etter fredagens kamp er Ørsta nummer ti på tabellen med ett poeng, mens Aksla er på sjuendeplass med tre poeng.

Rohollah Ahmadzai var dommer i kampen.

I neste runde skal Ørsta møte Stranda, mens Aksla møter Herd.