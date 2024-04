Matias Maxim Evensen sørget for ledelse da han satte inn 1-0-målet etter 22 minutters spill, og Morten Andre Riis fikk nettsus og doblet ledelsen for Pors 3 etter 37 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0 etter første omgang.

Målshow i andre omgang

Bikic satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Pors 3 noen minutter etter hvilen, og noen minutter ut i andreomgangen økte avstanden mellom lagene da Elias Lemika Løvlimo satte inn 4-0 for Pors 3. Pors 3 rykket ytterligere ifra da Eirik Skoglund Olsen økte ledelsen etter et kvarter av andre omgang, og Anders Aanerød Grohs økte ledelsen da han satte inn 6-0 åtte minutter før slutt. Like etterpå la Bikic på til 7-0 for Pors 3. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 7-0.

Tørns Even Hegglund Kollane fikk se det gule kortet.

Slik spilles neste runde

Ardi Haxha dømte oppgjøret.

24. april er det ny kamp for Pors 3. Da møter de Nome 2. Tørn skal måle krefter med Borg 27. april.