Lars Valen Håland ga Langevåg ledelsen etter 13 minutter, og ett minutt senere doblet 17-åringen ledelsen til Langevåg. Ulrik Paulsen Myklebust gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 et kvarter før hvilen. Ved pause var stillingen 2-1.

Økte ledelsen

Marco Slyngstad Sandvik scoret for Langevåg fem minutter etter pause, slik at resultattavla viste 3-1. Samme spiller la på til 4-1 for Langevåg fem minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 4-1.

Isak Duvan Fjørtoft pådro seg gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp er Langevåg på tredjeplass på tabellen med fire poeng, mens Rollon er nummer åtte med null poeng.

Jan Helge Lund var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 29. april. Langevåg skal spille mot Spjelkavik, mens Rollon møter Hødd.