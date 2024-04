Vestnes Varfjells Elling Furland Olafsen scoret fra ellevemeteren etter 19 minutter. Lagene gikk til pause på stillingen 1-0.

Fikk marsjordre

Noen minutter ut i andre omgang scoret Stene for FCK, og etter 70 minutters spill scoret samme spiller igjen da han gjorde 2-1. Sigurd Utne (FCK) ble sendt i garderoben da han fikk sitt andre gule kort to minutter senere, men Filip Tjelde Flemmen sørget for at resultattavla viste 3-1 sju minutter før slutt. Ørjan Tangen reduserte til 2-3 sju minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 2-3.

FCKs Arian Roohandeh Ulseth og Hart Hamoudi fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter fredagens kamp er Vestnes Varfjell nummer fem på tabellen med tre poeng, mens FCK er på sjuendeplass med tre poeng.

Adrian Bratli var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vestnes Varfjell spiller neste kamp mot Malmefjorden 26. april, mens FCK spiller neste kamp mot Tomrefjord.