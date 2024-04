Thomas Pedersen sendte Storm 3 i føringen da han satte inn 1-0 etter kun seks minutter, men Skiens Grane 2 utlignet til 1-1 da Darly Daniel Oviedo Ibarra satte ballen i mål etter 22 minutters spill. Thomas Lauritzen sørget for at Storm 3 tok ledelsen på nytt med sin scoring sju minutter senere. Ved pause sto det 1-2.

Skiens Grane 2 med snuoperasjon

Storm 3-spiller Magnus Lauritzen satte ballen i mål og sørget for at resultattavla viste 3-1. Bodery Ismail gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-3 da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og sju minutter senere scoret Noori. Samme mann scoret igjen da han gjorde 4-3 to minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-3.

Skiens Grane 2s Bahir Noori fikk gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Kim Ben var kampleder.

Storm 3 spiller neste kamp mot Gulset 2 24. april, mens Skiens Grane 2 spiller mot Rjukan to dager senere.