Brønnøysund 3 tok føringen da Prince Rainer Gilamon Susan satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, men Benjamin Thorvaldsen Olaisen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. J. Olsen sendte Brønnøysund 3 i føringen på nytt da han satte inn 2-1 et kvarter før sidebytte. Ved pause sto det 2-1.

Dro ifra

Zion David Fox Tinjaca sørget for jubel da han satte inn 3-1 noen minutter ut i andreomgangen. Olaisen reduserte for Olderskog 2 etter 60 minutter. J. Olsen scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 etter 80 minutters spill, og J. Olsen fikk sitt hattrick like etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-2.

Brønnøysund 3 serieleder

Etter kampen har både Brønnøysund 3 og Olderskog 2 tre poeng.

Emil Nikolai Benjaminsen Johansen dømte oppgjøret.

30. april er det ny kamp for Olderskog 2. Da møter de Rana 2. Brønnøysund 3 skal måle krefter med Korgen 1. mai.