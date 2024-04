Emaduddin Manan sendte Våg 3 i ledelsen allerede etter fem minutters spill, og samme spiller fikk nettsus og doblet ledelsen for Våg 3 fire minutter senere. Etter 35 minutter økte avstanden mellom lagene da Sami Nizar Salloum satte inn 3-0. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-0 til pause.

Hjemmelaget økte ledelsen

Rasmus Nordal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Våg 3, og minuttet før full tid økte Våg 3 ved Salloum. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-0.

Topper tabellen

Etter fredagens kamp er Våg 3 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Gimletroll 2 ligger på fjerdeplass med null poeng.

Nikolai Mjåland var dommer i oppgjøret.

19. april skal Våg 3 møte Våg 2, mens Gimletroll 2 møter Donn 2.