Vatne sendte Randaberg foran da han satte inn 1-0 etter kun ti minutters spill, men Kristian Rag sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 ni minutter senere. Fem minutter før pause tok Vardeneset ledelsen ved Espen André Braadland Lyse. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 etter første omgang.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Mathias Henden sørget for at resultattavla viste 3-1 etter 63 minutter. Et kvarter før slutt scoret Vatne sitt andre mål da han gjorde 2-3, og Bjørnar Tollaksen Nilsen utlignet til 3-3 da han satte ballen i mål fem minutter senere. Etter 90 minutters spill var hattricket et faktum for Vatne. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-3.

Randabergs Sondre Vignes fikk gult kort. For Vardeneset fikk Noah Andrè Tysse og Oliver Amundsen Haugneland gult kort.

Troner på topp

Etter tirsdagens kamp er Randaberg på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Vardeneset ligger på åttendeplass med ett poeng.

Kerim Veledar var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Randaberg prøver seg mot Bogafjell 2 1. mai, mens Vardeneset spiller neste kamp mot Staal Jørpeland.