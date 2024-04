Solheim-Johansen sørget for at Vestnes Varfjell fikk en drømmeåpning på oppgjøret da han satte ballen i mål allerede etter seks minutters spill, men Abod Tamem utlignet for Langfjorden/Skåla tre minutter senere. Simon Ødegård Kjørvik sendte Vestnes Varfjell i føringen igjen etter 31 minutter. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 2-1.

Holdt på ledelsen etter pause

Etter 60 minutters spill scoret Solheim-Johansen sitt andre mål da han gjorde 3-1. Fem minutter senere reduserte Langfjorden/Skåla da Markus Sætran Vikhagen satte inn 2-3-målet. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-2.

Andreas Jelin Reselli og Nicolai Andrés Eide pådro seg gult kort.

Kjempet seg opp til fjerdeplass

Etter mandagens kamp er Vestnes Varfjell på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Langfjorden/Skåla ligger på sjetteplass med null poeng.

Modolf Holm var dagens dommer.

I neste runde skal Vestnes Varfjell måle krefter med FCK 2 28. april. Langfjorden/Skåla møter Træff 29. april.