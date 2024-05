En av lagets spillere sendte Valestrand Hjellvik 2 i føringen da hun satte inn 1-0 etter kun ti minutters spill, og Valestrand Hjellvik 2 doblet ledelsen da en spiller satte inn 2-0 fire minutter senere. Etter 15 minutter reduserte Osterøy 2 ved Agnes Lenore Neu-Bysheim, og Synne Revheim utlignet til 2-2 da hun satte ballen i mål seks minutter senere. Neu-Bysheim sendte Osterøy 2 i føringen etter 24 minutters spill, og Revheim scoret sitt andre mål da hun gjorde 4-2 seks minutter senere. Noen minutter før sidebytte var hattricket et faktum for samme spiller, og to minutter før hvilen vartet Neu-Bysheim opp med hattrick. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 7-2.

Dro ifra

Karoline Hatletveit økte ledelsen da hun satte inn 7-2 etter et kvarter av andre omgang, og Mari Hammer økte til 8-2 for samme lag etter 70 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 8-2.

Osterøy 2 topper tabellen

Etter tirsdagens kamp ligger Osterøy 2 på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Valestrand Hjellvik 2 er på sjetteplass med tre poeng.

Hjemmelag må skaffe dommer var kampleder.

7. mai er det ny kamp for Osterøy 2. Da møter de Ramsøy/Nordsiden/Apollo. Valestrand Hjellvik 2 skal måle krefter med Njardar/Tysnes 9. mai.