Brattvåg scoret selvmål ved Brend Leefland etter bare åtte minutter. Tobias Flem sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 ti minutter senere. Etter halvspilt kamp sto det 1-1.

Sikker fra straffemerket

Sam Tattum sendte Brattvåg i føringen etter 67 minutters spill. Etter 90 minutter fikk Brattvåg straffe, og innbytter Kristian Halvorsen satte inn 3-1-målet. Innbytter Mikael Haga hadde nylig entret banen da han reduserte avstanden mellom lagene med sin 2-3-scoring rett etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-2.

Brattvågs Emil Dahle og Kristian Halvorsen fikk se det gule kortet. For Arendal fikk Sander Lille-Løvø, Andreas Smedplass og Mikael Haga gult kort.

Tok over fjerdeplassen

Brattvåg har vunnet tre strake hjemmekamper.

Etter kampen har både Brattvåg og Arendal ni poeng.

Robert Eggen var kampleder. 278 tilskuere var til stede på kampen.

11. mai er det ny kamp for Arendal. Da møter de Kvik Halden. Brattvåg skal måle krefter med Brann 2 13. mai.